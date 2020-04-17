كورونا والنفط يذيبان جمود العلاقات الأمريكية المكسيكية

قال الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقترح عليه عقد اجتماع في يونيو/ حزيران أو يوليو / تموز فيما سيكون أول لقاء شخصي بينهما.

وكان ترامب قد تقدم بشكر الرئيس المكسيكي، بعد التزام الأخير بخفض إنتاج النفط بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك+ الأخير.

وتابع لوبيز أوبرادور أن ترامب وعده بإرسال ألف جهاز تنفس صناعي بجانب اختيارات لشراء المزيد منها وأنه لن تكون هناك قيود على مبيعات المعدات الطبية للمكسك.

يأتي ذلك في وقت تكابد فيه الدول بالمنطقة للحصول على المعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى بفيروس كورونا.