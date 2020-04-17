قناة إيرانية: خامنئي أمر بزيادة تخصيب اليورانيوم

نقلت قناة إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها، إن المرشد علي خامنئي أصدر أمرًا خاصًا وسريًا للرئيس حسن روحاني، يطالبه بزيادة تخصيب اليورانيوم، في خطوة تعد مخالفة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية.

وذكرت المصادر لقناة "در تي في" المعارضة، أن "خامنئي أمر روحاني بزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وإضافة 190 ألف وحدة فصل سو (SWU)، تستخدم في قدرات تخصيب اليورانيوم (وهي وحدة قياس نووية).

وتابعت المصادر، أن خامنئي أمر أيضًا بزيادة القدرة اللازمة لإنتاج غاز UF6 وUf4، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم تتطرق وسائل إعلام رسمية، أو وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى ما ذكرته القناة بشأن هذه التعليمات.

وبحسب القناة، فإن قرار خامنئي يعني أن الجمهورية الإسلامية لم يعد لديها التزام بمستوى تخزين اليورانيوم وتركيزه، وسوف تزيد من حجم احتياطيات اليورانيوم بقدر ما تريد.

وفي الرابع من نوفمبر الماضي، قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في معرض سؤاله عما إذا كانت بلاده تنوي رفع مستوى التخصيب إلى 20%: "نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، لكن إن اضطررنا لها فلا يستغرق رفع التخصيب إلى نسبة 20% إلا دقائق".

ومنذ أيار/مايو 2019 اتخذت إيران خمس خطوات لخفض التزاماتها النووية، بهدف الضغط على الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.

وفي الثامن من أيار/مايو 2018 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مطالبًا بمفاوضات جديدة مع طهران لإبرام اتفاق نووي شامل يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ويوقف تدخل إيران وزعزعتها لأمن المنطقة والعالم.

وهددت إيران أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق النووي، إذا لم تستفد من هذه الصفقة النووية، اقتصاديًا وتجاريًا، لتحسين اقتصادها المتدهور بسبب العقوبات الأمريكية.