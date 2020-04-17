مقتل 6 أفغان في هجوم على قاعدة "باغرام" الأمريكية

المصدر: أ ف ب

قتل 6 أفغان وجرح 3 آخرون، في هجوم مسلح على قاعدة "باغرام" الجوية التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وأفادت وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، شمال أفغانستان في تصريح صحفي، الجمعة، أن "مجهولين هاجموا موظفين أفغانيين يعملون في قاعدة باغرام الجوية".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 موظفين منهم وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أن المهاجمين فروا من المنطقة بعد تنفيذ الهجوم، محملة حركة "طالبان" المسؤولية عن الحادث.

وفي سياق متصل، قتل 3 مدنيين بقذيفة هاون أطلقت على ولاية باكتيا جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان الجمعة، إن "قذيفة هاون أطلقها مسلحو طالبان، سقطت على منزل في مدينة غارديز، مركز ولاية باكتيا"، ولفت البيان إلى مقتل 3 مدنيين في الهجوم وإصابة آخر.

ولم يصدر بعد أي بيان من حركة طالبان حول الهجومين.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.