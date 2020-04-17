الأمم المتحدة: ميانمار تنفذ ضربات جوية في ولاية راخين

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن جيش ميانمار ينفذ ضربات جوية وقصفا بشكل شبه يومي في ولايتي راخين وتشين المضطربتين، حيث لاقى ما لا يقل عن 32 مدنيا حتفهم منذ الـ23 شهر مارس/آذار الماضي.

وقال المتحدث روبرت كولفيل خلال إفادة صحفية في جنيف ردا على سؤال: "من الصعب للغاية الحصول على معلومات دقيقة من راخين بشأن إن كانت الخسائر في الأرواح المعلن عنها نتيجة استهداف أم مجرد أشخاص وقعوا في مرمى النيران بين جيش أراكان وجيش ميانمار".

ولم يتسن بعد الوصول لمتحدث باسم جيش ميانمار للتعقيب على التقرير، وتحارب جماعة جيش أراكان المتمردة، التي تسعى لقدر أكبر من الحكم الذاتي للمنطقة، قوات الحكومة منذ أكثر من عام.