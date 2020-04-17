ماكرون: الاعتقاد بأن الصين تعاملت مع كورونا أفضل من الغرب "سذاجة"

رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، فكرة أن الصين تعاملت مع فيروس كورونا بشكل أفضل من الديمقراطيات الغربية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله، إنه لا يوجد وجه للمقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية، ويستطيع مواطنوها انتقاد حكوماتهم، ودول يجري فيها قمع الحقيقة.

وقال ماكرون لفاينانشال تايمز: "بالنظر إلى هذه الاختلافات، والخيارات التي اتخذت وما عليه الصين اليوم، وهو ما احترمه، فلا ينبغي أن نكون بهذه السذاجة إلى حد القول، إنها كانت أفضل بكثير في التعامل مع هذا". مضيفًا: "لا نعرف، من الواضح أن أمورًا حدثت ولا نعرفها".

وطفت الخلافات بين الصين وفرنسا على السطح، في وقت سابق من الأسبوع عندما استدعى وزير الخارجية الفرنسي، السفير الصيني، بعدما نشرت السفارة على موقعها الإلكتروني، ما وصفه مشروعون فرنسيون بأنه "أخبار زائفة".