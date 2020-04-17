ميانمار تخفف سجونها المكتظة بأكبر عفو منذ عقود

أعلن مكتب رئيس ميانمار، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستطلق سراح نحو 25 ألف سجين، في عفو بمناسبة السنة الجديدة، هو الأكبر منذ أعوام.

وقال الرئيس وين مينت، إنه سيجري إطلاق سراح 24896 سجينا، منهم 87 أجنبيا، في أنحاء البلاد دون شروط؛ "لإسعاد مواطني ميانمار ومراعاة للاعتبارات الإنسانية".

ولم يعط الرئيس أي تفاصيل بشأن الجرائم التي أدين بها السجناء.

وقال زاو زاو المتحدث باسم إدارة السجون، إن العدد الكبير للمفرج عنهم ليس له صلة بالمخاوف المتعلقة بكورونا.

وسجلت ميانمار 85 حالة إصابة وأربع وفيات بكورونا.

وتجمعت حشود أمام سجن إنسين في مدينة يانجون، اليوم الجمعة؛ للترحيب بالسجناء بعد إطلاق سراحهم، على الرغم من حظر التجمعات لمنع انتشار الفيروس.

وأطلقت البلد المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات، في العام الماضي سراح نحو 23 ألف شخص، على مدار عدة أيام، في العفو السنوي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وفي العام السابق له أطلق سراح أكثر من ثمانية آلاف.

ولم يتضح إن كان قرار العفو سيشمل أي مدانين بجرائم لها صلة بالتمرد ضد الحكومة.

وتقول إدارة السجون، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في ميانمار، لكن جماعات مدافعة عن الحقوق، تقول إن عشرات الأشخاص مسجونون بسبب نشاطهم السياسي.