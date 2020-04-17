ماكرون: هناك أشياء حدثت بالصين بخصوص كورونا لا نعرفها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، خلال مقابلة صحفية مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأشار ماكرون إلى أنه "في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش، على عكس الأنظمة حيث يتم التحكم بالمعلومات والتعبير".

وتابع في السياق نفسه قائلا: "من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة لناحية الفعالية".

يشار إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة سبق وأن عبرتا عن شكوك تساورهما حول تعامل بكين مع أزمة كورونا.

وحذرت المملكة المتحدة الصين الخميس من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن". كما كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و175 ألفا، توفي منهم أكثر من 145 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء بالعالم.