اجتماع أممي عبر دائرة تلفزيونية مع 8 دول لدعم السلام في أفغانستان

عقدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مع 8 دول أعضاء؛ لمناقشة سبل دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: إن الاجتماع شاركت فيه بجانب أفغانستان، 6 دول مجاورة لها هي: إيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والصين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأضاف دوجاريك أن "الاجتماع جاء إقرارا من الدول المشاركة بأهمية المنطقة لاستقرار أفغانستان وتنميتها المستدامة".

وأوضح أن "المشاركين ناقشوا في الاجتماع عملية السلام الشاملة في أفغانستان من خلال المفاوضات، وشددوا على أهمية التعاون الإقليمي لدعم هذا البلد، حتى تحقيق السلام والأمن والازدهار".

وأشار المتحدث الأممي أن المجتمعين "أكدوا أهمية دعوة الأمين العام إلى وقف شامل لإطلاق النار، لا سيما في ضوء الحاجة الملحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا واستعداد الأمم المتحدة والتزامها بتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى الأفغانيين".

وفي يوم 29 من شهر فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين واشنطن وطالبان، يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات الأمريكية من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

كما نص أيضا على إطلاق سراح نحو 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل قرابة 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول الـ10 من شهر مارس/آذار.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان؛ لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة يوم 11 من شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.