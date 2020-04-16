وزير خارجية بريطانيا: الصين مطالبة بالرد على "أسئلة صعبة" بشأن كورونا‎

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس، إن على الصين الإجابة على أسئلة صعبة عن كيفية ظهور فيروس كورونا وما إذا كان في الإمكان منع ظهوره. وأشار الوزير إلى ضرورة إجراء تحليل متعمق عن تفشي الفيروس يعتمد على العلم، مضيفا أن الوباء أظهر قيمة التعاون الدولي، وأن بريطانيا تعاونت بشكل جيد مع الصين. وأضاف الوزير البريطاني في رده على سؤال بشأن إمكانية "محاسبة" الصين، "دون شك لن يمكننا العمل كالمعتاد بعد هذه الأزمة، وسيتعين علينا أن نوجه أسئلة صعبة بشأن كيفية حدوثه وعن (مسألة) أنه كان من الممكن وقفه مبكرا".