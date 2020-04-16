"كورونا" لم ينحسر بعد.. بريطانيا تستبعد إلغاء إجراءات العزل العام حاليا

استبعد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، أن تلجأ بلاده إلى إلغاء العزل العام، مع بلوغ تفشي كورونا مرحلة الذروة في البلاد، لأن الفيروس "سينتشر بقوة" إذا خففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال هانكوك: "نعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير(...) على الرغم من أننا نشهد استقرارا في عدد الحالات، واستقرارا أيضا في عدد الوفيات، فإن الأمر لم يبدأ في الانحسار بعد".

وصرح الوزير بأن إجمالي الوفيات في المستشفيات البريطانية زاد 761 شخصا إلى 12868 وفاة حتى الساعة الـ 1600 بتوقيت غرينتش في الـ 14 من أبريل/ نيسان، على الرغم من أن إحصاءات أوسع نطاقا تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية أكبر بكثير.

وتابع "إذا خففنا الإجراءات الآن فسوف ينتشر الفيروس بقوة مجددا، ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

تأتي تصريحات الوزير البريطاني بينما تفكر دول أوروبية وغربية في التخفيف من القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، وسط تحذيرات بأن العالم ربما يشهد مرحلة تفش ثانية للفيروس.