الجيش الأمريكي: سفن إيرانية اقتربت "لمسافة خطيرة" من سفننا في الخليج

قال الجيش الأمريكي إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت "لمسافة خطيرة" من سفن عسكرية أمريكية في الخليج، واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

وأوضح الجيش في بيان أن "السفن الإيرانية اقتربت من 6 سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية".

وأضاف أن "السفن الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة 10 ياردات من السفينة ماوي التابعة لخفر السواحل الأمريكي".

وتابع أن "السفن الأمريكية أطلقت عدة تحذيرات باللاسلكي وأبواق السفن"، مشيرا إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد حوالي ساعة.

وقال بيان صادر عن الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي ومقره البحرين، إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري اقتربت من سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية بشمال الخليج أثناء قيامها بتدريبات.