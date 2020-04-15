تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران ناقلة في خليج عمان

كشفت مصادر في الأمن البحري، اليوم الأربعاء، تفاصيل إضافية، عن احتجاز إيران لناقلة ترفع علم هونج كونج في خليح عمان.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الاحتجاز استمر لفترة قصيرة، بعدها أفرج عن الناقلة، حيث وجه حراس إيرانيون مسلحون في قوارب سريعة الناقلة إلى المياه الإيرانية أثناء إبحارها في خليج عمان.

وأضافت المصادر أن ناقلة المواد الكيميائية (إس.سي. تايبيه) كانت تبحر في المياه الدولية، أمس الثلاثاء، عندما أوقفتها السلطات الإيرانية.

وأوضحت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري إنتليجنس أنه "تم الاقتراب من السفينة على مسافة 48 ميلًا بحريًا قبالة الفجيرة وأوقفتها 4 قوارب تقل أفرادًا مسلحين من خفر السواحل الإيراني".

وأضافت:"تلقى طاقم السفينة أوامر بإنزال السلم ثم صعدوا، وتم توجيه السفينة لاحقًا إلى كوه مبارك في إيران، لكنه أُفرج عنها سريعًا، وتم التأكد حاليًا من سلامة السفينة وطاقمهما".

وقال مصدران آخران في الأمن البحري إن الناقلة احتُجزت لفترة قصيرة في إيران قبل السماح لها بالإبحار مجددًا.