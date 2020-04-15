روسيا تعلن اتفاق القوى العالمية على عقد اجتماع خماسي

اتفقت الدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، على عقد قمة، لا يزال موعدها وجدول أعمالها قيد النقاش، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية، سيرغي لافروف.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ قد اقترح في كانون ثاني/يناير الماضي، عقد قمة بين زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام، لمناقشة النزاع في ليبيا وغيرها من الأزمات العالمية.

وقالت الوكالة، إن لافروف أدلى بتصريحاته، أمس الثلاثاء.