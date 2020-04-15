رغم تفشي "كورونا" والجوع .. السلطات الإيرانية تهدم منازل لعدم دفع الضرائب (فيديو)

رغم تفشي "كورونا" والجوع .. السلطات...

المصدر: مجدي عمر- إرم نيوز

هدمت السلطات المحلية في بلدية فلك الدين بمدينة خرم آباد غربي إيران، منازل سكان بحجة تأخرهم في دفع الضرائب؛ ما أثار الاحتجاج والاشتباك مع قوات الأمن.

ونشرت صفحة "احتجاجات الأسواق المدنية" عبر "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة هدم السلطات للمنازل بالجرافات   وسط صراخ واحتجاج الأهالي.

وقالت الصحيفة، "هنا في بلدية فلك الدين بخرم آباد مقاطع فيديو توثق تخريب بيوت الأهالي باللودر والبلدوزر بسبب عدم دفعهم رسوم البلدية، فيما نشهد تدخل مروحيات وقوات خاصة لمواجهة الأهالي".

 

كما نشر الناشط الإيراني صاحب حساب "ستار 27" مقطع فيديو آخر وثق الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن قائلا، "بلدية فلك الدين واشتباكات شباب المنطقة مع القوات القمعية، فنظام الملالي الفاسد هذا يصمت مقابل عصابات المافيا المتورطة في عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تتشكل بالأساس من رجال الدين وقادة الحرس الثوري".

 

في السياق، ذكرت قناة "در تي في" التابعة للمعارضة الإيرانية، أن "المواجهات اندلعت بسبب مطالبات السلطات لأهالي الحي بدفع ضرائب أملاكهم ومنازلهم".

وأشارت تقرير حكومية إلى إن أزمة تفشي كورونا في إيران زادت من سوء الأوضاع المعيشية نتيجة توقف التجارة والأعمال في البلاد.

وذكر حساب يدعى "اعتراض مدني بازار" في تويتر، أنه "في ظل أزمة تفشي كورونا بالكاد يتمكن الإيرانيون من تغطية نفقاتهم، فيما يعمل النظام على جني الأرباح والأموال واتخاذ إجراءات صارمة ضد المواطنين".

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