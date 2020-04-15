رغم تفشي "كورونا" والجوع .. السلطات الإيرانية تهدم منازل لعدم دفع الضرائب (فيديو)

هدمت السلطات المحلية في بلدية فلك الدين بمدينة خرم آباد غربي إيران، منازل سكان بحجة تأخرهم في دفع الضرائب؛ ما أثار الاحتجاج والاشتباك مع قوات الأمن.

ونشرت صفحة "احتجاجات الأسواق المدنية" عبر "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة هدم السلطات للمنازل بالجرافات وسط صراخ واحتجاج الأهالي.

وقالت الصحيفة، "هنا في بلدية فلك الدين بخرم آباد مقاطع فيديو توثق تخريب بيوت الأهالي باللودر والبلدوزر بسبب عدم دفعهم رسوم البلدية، فيما نشهد تدخل مروحيات وقوات خاصة لمواجهة الأهالي".

خرم آباد، محله ی فلکلدین

ویدیوهای دیگری از خراب کردن خانه های مردم با لودر و بولدوزر بخاطر عدم پرداخت عوارض شهرداری

وارد کردن هلی کوپتر و نیروی ویژه برای مردم pic.twitter.com/IdtM6KRAJd — اعتراض مدنی بازار (@EterazB) April 15, 2020

كما نشر الناشط الإيراني صاحب حساب "ستار 27" مقطع فيديو آخر وثق الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن قائلا، "بلدية فلك الدين واشتباكات شباب المنطقة مع القوات القمعية، فنظام الملالي الفاسد هذا يصمت مقابل عصابات المافيا المتورطة في عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تتشكل بالأساس من رجال الدين وقادة الحرس الثوري".

🔴خرم آباد ۲۶ فروردین خراب کردن خانه های مردم با لودر و بولدوزر بخاطر عدم پرداخت عوارض شهرداری !!!

محله فلکلدین و درگیری جوانان محله با نیروهای سرکوبگر نظام فاسد آخوندی در مقابل باند های مافیایی زمین خوار که عمدتا از آخوندهای و سران سپاه هستند سکوت میکند #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/TOKgklwiY9 — @satar 27 (@ahadanbary) April 15, 2020

في السياق، ذكرت قناة "در تي في" التابعة للمعارضة الإيرانية، أن "المواجهات اندلعت بسبب مطالبات السلطات لأهالي الحي بدفع ضرائب أملاكهم ومنازلهم".

وأشارت تقرير حكومية إلى إن أزمة تفشي كورونا في إيران زادت من سوء الأوضاع المعيشية نتيجة توقف التجارة والأعمال في البلاد.

وذكر حساب يدعى "اعتراض مدني بازار" في تويتر، أنه "في ظل أزمة تفشي كورونا بالكاد يتمكن الإيرانيون من تغطية نفقاتهم، فيما يعمل النظام على جني الأرباح والأموال واتخاذ إجراءات صارمة ضد المواطنين".