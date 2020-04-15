الصين تطالب أمريكا بالتراجع عن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

حثت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل بلاده للمنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وعند سؤال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية عما إذا كانت بكين ستتدخل لسد العجز، كان رده غير محدد، وقال: "ستبحث الصين المسائل ذات الصلة وفقا لاحتياجات الموقف".

والولايات المتحدة أكبر مانح في المجمل لمنظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، إذ أسهمت بأكثر من 400 مليون دولار، أي 15 بالمئة تقريبا من ميزانيتها.

وقال تشاو إن تفشي الفيروس الذي أصاب نحو مليوني شخص على مستوى العالم، بلغ مرحلة حرجة وقرار واشنطن سيؤثر على جميع دول العالم‎