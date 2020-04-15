فنلندا ترفع العزل العام عن العاصمة ومدارس الدنمارك تفتح أبوابها

قالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، اليوم الأربعاء، إن السلطات سترفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبدأت القيود على السفر من منطقة العاصمة إلى بقية أرجاء البلاد وإليها يوم الـ28 من مارس/ آذار لمنع الناس من نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد في بقية أرجاء البلاد.

كما وأعادت المدارس في الدنمارك اليوم فتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

والدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية بعد فرض القيود في الـ 12 من آذار/ مارس لوقف تفشي الوباء.

وقبلها، كانت النمسا أول دولة أوروبية تكشف عن خطتها لعودة تدريجية إلى "الحياة الطبيعية".

وسمحت النمسا يوم أمس الثلاثاء بإعادة فتح متاجر صغيرة مستفيدة من تباطؤ انتشار الفيروس رغم الطلب في الوقت نفسه من السكان مواصلة الحد من تنقلاتهم.