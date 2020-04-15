مفاجأة دفعت إيران للإفراج السريع عن سفينة احتجزتها في خليج عمان

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن إيران بادرت للإفراج السريع عن السفينة التي احتجزت خلال رسوها في خليج عُمان، الثلاثاء، بعدما فوجئت بأنها صينية.

وقالت القناة في تقرير لها، حول الحادثة التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى الحرس الثوري الإيراني، إن إيران لم تدرك أن السفينة صينية وليست غربية، إلا بعد أن استولت عليها.

وكانت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، قد أعلنت، الثلاثاء، أن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عُمان، وأفرجو عنها في وقت لاحق.

وبحسب "فوكس نيوز"، تشير بيانات تتبع السفينة إلى أن المسلحين اقتادوا السفينة إلى "بندر جاسك"، وهو ما فعله الحرس الثوري العام الماضي، عندما احتجز أفراد الطاقم من ناقلة نفط مملوكة للنرويج، أصيبوا بانفجار ألقت الولايات المتحدة اللوم فيه على إيران.

وكانت عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق إن السفينة كانت راسية على بعد نحو 3 أميال بحرية، قبالة راس الكوح في انتظار الاقتراب من ميناء جبيل في السعودية.

وحذرت شركة استخبارات بحرية خاصة، في وقت سابق، من حوادث مشبوهة في الأيام الأخيرة بالقرب من المضيق، الذي يتم من خلاله تداول خُمس النفط بالكامل.

وقالت "درايد جلوبال"، إن السفينة من تايبيه وتحمل علم هونج كونج وتتجه إلى المملكة العربية السعودية، موضحة أن 22 من أفراد الطاقم صينيون.

وأضافت الشركة: "في الوقت الذي ما تزال فيه الصين تشتري النفط الإيراني، ومع العلم أن إيران لديها القليل من الأصدقاء الدوليين، فإن مثل هذه الخطوة ستكون غير مسؤولة للغاية، ولن تعزز مصالح إيران في المنطقة".