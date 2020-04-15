"الإيكونوميست": هل يستمر الالتفاف حول الزعماء السياسيين الحاليين بعد "كورونا"؟

رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن وباء فيروس كورونا المستجد بمثابة سلاح ذي حدين بالنسبة للقادة السياسيين في العالم حاليا، لأن الدعم الذي يحظون به الآن في وقت الأزمة ربما لا يستمر.

وأضافت: "قليلون سيحسدون القادة السياسيين في مثل هذه الأوقات. المعركة مع (كوفيد 19) ضد عدو عنيد، لن يخضع فيروس كورونا لترسانة الوعود أو التهديدات".

واعتبرت أنه "على العكس من الاقتصاد، حيث تنفصل الأفعال أو العواقب على مدار السنوات، فإن فيروس (كورونا) يكشف أخطاء القادة بسرعة لا هوادة فيها، وعادة ما يكون التهديد على الصعيد الشخصي، كما اكتشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي خرج من المستشفى أخيرا".

وقالت إن هناك عزاء وحيدا للحكومات التي تتولى المسؤولية في أوقات الأزمات الوطنية، الحروب، الكوارث الطبيعية، والأوبئة، حيث تميل شعبيتهم إلى الارتفاع في هذه الظروف، ويسيطرون على التغطية الإعلامية، ويقودون المقاومة الوطنية، وتخفت الأصوات المعارضة خوفا من اتهامها بالخيانة.

وذكرت أن "هذه المكاسب على المدى القصير تمثل تعويضا صغيرا للمخاطر التي يمثلها الوباء على المدى البعيد".

ومضت المجلة قائلة: "ربما يكون السياسيون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى هذه الأيام لأنه يصعب عليهم الحصول على راحة مثلما يحدث في الأوقات الطبيعية، وبالنسبة لهؤلاء الذين يتطلعون إلى القيادة فإن الأزمة تكون فرصة، ولحظة يشعرون من خلالها بأهمية التاريخ".

ولفتت إلى أن "هذا ليس الوقت الذي يريد فيه أي سياسي أن يكون في المقعد الخلفي، ناهيك عن عزله في حجر صحي كامل وراحة سريرية، الخدمة العامة لا يمكن أن يكون لها هدف أنبل من القيادة في وقت الخطر، ومع انتشار الوباء، فإن عدد هؤلاء القادرين على تولي مقعد القيادة سيتضاءل. المثير للسخرية أيضا هو السؤال حول من سيريد أن يمنح الفرصة لنائبه كي يتفوق على رئيسه".

وتابعت المجلة "هؤلاء الذين لا يملكون أدوارا حكومية، يمكن أن يكونوا في موقع الراحة حاليا، على أمل أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى انقلاب المواطنين على الحكام. القادة الذين فرضوا الإغلاق على مواطنيهم من المتوقع أن يكونوا قدوة، وسوف يكونون أكثر عرضة في الوقت ذاته لاتهامهم بالنفاق".

واعتبرت أن القادة السياسيين يواجهون أزمة أكثر صعوبة "كيف يمكن أن يشرحوا طبيعة المرحلة ويتجنبوا في الوقت نفسه خيبة الأمل في قيادتهم واليأس الشعبي؟، طرق العلاج فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه الإغلاق يمكن أن تكون مؤلمة مثل الفيروس نفسه".

ونوهت بأن "هناك جذورا راسخة تتعلق بالروايات ذات النهاية السعيدة، حيث يقوم الساسة كثيرا بالتقليل من شأن الاحتمالات القاتمة لاحتواء الفيروس، لا يوجد نموذج أوضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي توقع نهاية إعجازية للفيروس، وفي الوقت نفسه يحذّر الأمريكيين من وقوع الكثير من الوفيات".

وأضافت "كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين أكثر القادة الذين استخدموا العبارات المباشرة، بقوله: (نحن في حرب)، ولكن اللغة الحربية موجودة في كل مكان جنبا إلى جنب مع الجاذبية الضمنية لبطولات الماضي. غريزة الالتفاف حول العلم الوطني قد لا تستمر طويلا".

وأشارت إلى أن "عدم وجود إستراتيجية للخروج ومسار واضح للتخلص من البؤس الحالي والإغلاق والعزل، ورؤية كيف كانت الدول الأكثر استعدادا قادرة على الاستجابة بصورة أكثر فاعلية في مواجهة الوباء، فإن معظم الشعوب ستجد أن هذه الرسائل كانت مجرد حمى وقتية".

كما اعتبرت "الإيكومنوميست" أن "الأسوأ سيأتي، في بعض الدول فإن التساؤلات حول متى وكيف سيتم القضاء على الفيروس ستكون عرضة للتحقيق، وستشير تلك التحقيقات إلى الأخطاء التي تم ارتكابها، والفشل في التعامل مع خطورة الفيروس في الوقت المناسب".

وخلصت المجلة إلى أن "الشعور بأن الشعوب والحكومات يمثلون جبهة سياسية موحدة ربما يكون وهما في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي ينضم فيه القادة السياسيون إلى قائمة الأبطال من خلال هتافات الشعوب الآن، فإن السؤال المطروح الآن: كم من الوقت سيمضي قبل أن تتحول الأمور، ويتلقى هؤلاء ذمّ الشعوب؟".