قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير الصيني احتجاجًا على سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء كوفيد-19.
وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان في بيان "أوضحت رفضي لبعض التعليقات الأخيرة عندما تم استدعاء السفير ... هذا الصباح"، مضيفًا أن التصريحات لا تتماشى مع "نوعية العلاقات الثنائية"، في إشارة إلى الحملة التي شنتها السفارة الصينية للإشادة "بنجاح" الحكومة الصينية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وانتقاد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية للجائحة.
الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني على خلفية "تصريحات" مرتبطة بفيروس كورونا
قال وزير الخارجية جان إيف لودريان إن التصريحات لا تتماشى مع "نوعية العلاقات الثنائية"
المصدر: ا ف ب
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير الصيني احتجاجًا على سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء كوفيد-19.