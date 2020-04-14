ستولتنبرغ: ينبغي على دول حلف الأطلسي أن تكون أقل اعتمادا على الخارج في المعدات الطبية

المصدر: إ ف ب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء؛ إن على الدول الأعضاء في الحلف تعلم الدروس من أزمة كورونا والتفكير في زيادة المخزونات الوطنية من المعدات الطبية لتجنب الاعتماد الكبير على الدول الأجنبية في تلك الإمدادات.

وقال في مؤتمر صحافي بمقرّ حلف الأطلسي في بروكسل، عشية اجتماع لوزراء الحلف مخصص للبحث في تأثيرات الوباء "علينا أن ننظر في مسائل إمدادات المعدات الطبية والملابس الواقية والأدوية وجميع أنواع المواد. ويجب أن نسأل أسئلة مثل: هل نحن معتمدون بشكل كبير على المنتجات القادمة من الخارج؟".

وأضاف أن "الصمود الوطني هو مسؤولية حلف شمال الأطلسي .. وجميع هذه القضايا: الصمود، والصمود الوطني بما في ذلك ضمان أن تكون لدينا المعدات الطبية الضرورية، سيكون جزءا من عملية تعلم الدروس بعد هذه الأزمة".

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ قبل يوم من الاجتماع المقرر لوزراء دفاع الحلف عبر الفيديو لبحث تداعيات الوباء.

وقال ان المحادثات ستتركز على تعزيز الدعم بين الدول الأعضاء في الحلف خاصة من خلال تحديد احتياطيات الامدادات والنقل العسكري لتوصيل المعدات الطبية الى المناطق التي تحتاجها.

وأقرّ بأنه "ستكون لهذه الأزمة عواقب اقتصادية (...) النمو متأثر والنفقات العامة كذلك".

وتعهّدت الدول الأعضاء في الحلف بتخصيص 2% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني لنفقاتها الدفاعية عام 2024.

وصرّح "من المبكر جداً" القول ما إذا سيكون للأزمة تأثير على هذا الالتزام. وأضاف "الحلفاء لم يعطوا بيانات محدّثة ويسلطون الضوء حتى الآن على التحديات الحالية وهي وسائل إنقاذ الأرواح".

وشدد على أن "القدرات العسكرية تلعب دوراً مهماً لمساعدة الجهود المدنية".

ويسعى حلف الأطلسي إلى تنسيق الدعم الذي يمكن للحلفاء أن يقدّموه لبعضهم البعض، وفق قوله. وأكد أن "اجتماع وزراء الدفاع سيبحث في وسائل تسريع وتعزيز هذا الدعم".

وأوضح أن "الحلف يسعى إلى تحديد القدرات الفائضة المتاحة وكذلك قدرات النقل بهدف المساعدة على التقارب".

وذكر ستولتنبرغ العديد من الأمثلة عن هذا التعاون: منح النرويج مستشفى ميدانيا لمقدونيا الشمالية التي أصبحت مؤخراً العضو الثلاثين في الحلف واستخدام طائرات شحن لإيصال المساعدة لجمهورية تشيكيا وبولندا وسلوفاكيا. وتابع "لكن التهديدات والتحديات لا تزال قائمة".

وختم بالقول إن "روسيا تبقي على تواجد عسكري على الحدود مع دول حلف الأطلسي وفي البحر الأسود. تدعم الانفصاليين في أوكرانيا وعززت وجودها في القرم (...) علينا إذاً الحفاظ على موقعنا للردع والدفاع".

وأيدت سفيرة الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي كاي بيلي هاتشيون تصريحات ستولنبرغ، واقترحت تخزين السلع غير القابلة للتلف وتعزيز قدرات النقل البري والجوي.

وأعربت كذلك عن خشيتها من سعي الخصوم إلى استغلال الأزمة.

وقالت "يمكن أن تتحول هذه إلى أزمة أمنية في حال تراخينا في دفاعاتنا وأنشطة الردع".

وزعمت أن حملات التضليل التي تشنها الصين أو موسكو للقول بأن فيروس كورونا المستجد بدأ في الولايات المتحدة أو أوروبا وليس في الصين، هي جزء من العداوات الحالية.

وقالت "هذه واحدة من الأمور التي نطلب من جميع حلفائنا أن يتصدوا لها بالحقائق. والحلف سيفعل ذلك أيضا".