أوكرانيا.. توقيف جنرال استخباراتي بتهمة التعاون مع روسيا

أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني (SBU)، عن اعتقال أحد الجنرالات في صفوفه، بتهمة "العمل لصالح هيئة الأمن الفيدرالي الروسي".

وأكد بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الأوكراني، "وجود الأدلة الكافية التي تثبت أن الجنرال فاليري شيتانوف يعمل لصالح هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)".

وأضاف البيان أن "الأدلة مدعومة بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية"، مبينة أن الجنرال المعتقل كان يستعد للقيام بأعمال جنائية وإرهابية داخل أوكرانيا".

وأوضح أن "شيتانوف، الذي التقى الروس لمرات عدة في ألمانيا، وفرنسا وكرواتيا، قام أيضًا بسرقة معلومات متعلقة بعمليات جهاز الاستخبارات الأوكراني".

واختتم البيان بالإشارة إلى "استمرار التحقيق مع شيتانوف، والأشخاص الذين كان على صلة معهم، والذين ستتم محاكمتهم بتهم خيانة الدولة والإرهاب".

وتعيش العلاقات الروسية الأوكرانية أجواء من التوتر منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، في 16 آذار/مارس 2014، وهو ما رفضته أوكرانيا.