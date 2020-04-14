أردوغان يربط الإفراج عن السجناء بـ"ضمير الشعب التركي"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا يراعي "حساسيات الشعب التركي وضميره".

جاء تعليق أردوغان على مصادقة البرلمان على مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء؛ لتخفيف الازدحام في السجون، وحماية المعتقلين من فيروس كورونا.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

لكن مراقبين يرون في مصطلح الإرهاب مساحة لتصنيف معارضين محبوسين في قضايا سياسية على أنهم "إرهابيون".

ومع انتشار جائحة كورونا أجبرت السجون المكتظة النظام التركي على تمرير قانون يسمح بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء.

وقال أردوغان، اليوم، إن القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة.

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع إصابات كورونا إلى 61 ألفا و49، توفي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.