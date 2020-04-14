الادعاء السويسري يتهم عراقيا بتجنيد مقاتلين لحساب داعش

قال مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء، إن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات رسمية لرجل عراقي محتجز منذ مايو/ أيار 2017 لحين محاكمته بتجنيد آخرين وتهريبهم لحساب تنظيم داعش المتشدد.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام: "المشتبه فيه كان يشغل منصبا قياديا فيما يتعلق بأعضاء آخرين في داعش، وبعضهم أيضا من ذوي المناصب المهمة، وعمل مجندا ومهربا وموردا للأموال وكان يتلقى تعليمات من قيادات داعش".

وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة النطاق تضمنت المشتبه فيه وأكثر من 20 آخرين قيل إنهم أعضاء في داعش في سويسرا وسوريا والعراق وتركيا ولبنان وفنلندا وموقع آخر لم يُحدد بعد.

وذكر مكتب المدعي العام أن الرجل، الذي لم تحدد هويته، وافق على إعداد هجمات في سويسرا، مضيفا أنه ليس لديه ما يشير إلى أن هجوما فعليا كان وشيكا.

ولم تشهد سويسرا هجمات مميتة من جانب المتشددين مثلما أصاب دولا مجاورة مثل: ألمانيا وفرنسا، لكنها رصدت مئات السكان الذين اعتبِروا تهديدا ومتشددين غادروا البلاد إلى مناطق حرب.