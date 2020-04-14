وفاة زعيم حزب "تركيا المستقلة" بفيروس "كورونا"

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توفي زعيم حزب "تركيا المستقلة" حيدر باش، الثلاثاء؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة تعزية عبر حسابه في "تويتر"، أعرب فيها عن حزنه الشديد لوفاة "باش". وقال أردوغان في تغريدته: "أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازيّ لكل أقربائهم. وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة". كما قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية. ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة. وأضافت أن الإصابات بالفيروس ارتفعت