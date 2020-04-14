وفاة زعيم حزب "تركيا المستقلة" بفيروس "كورونا"

توفي زعيم حزب "تركيا المستقلة" حيدر باش، اليوم الثلاثاء؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة تعزية عبر حسابه في "تويتر"، أعرب فيها عن حزنه الشديد لوفاة باش.
كما قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
ومساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة.
وأضافت أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 61 ألفا و49؛ إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.