الحرس الثوري الإيراني يُعلن تشكيل فرقة جديدة لمواجهة كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بتشكيل الحرس الثوري فرقة جديدة ضمن قواته لمكافحة فيروس كورونا الآخذ في التفشي في جميع أرجاء البلاد.

وذكر تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، أن قائد الحرس، اللواء حسين سلامي، أصدر قرارا بتشكيل فرقة جديدة ضمن قوات الحرس باسم "معسكر الإمام الحسن"؛ وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن سلامي في اجتماع ضم عددا من الوزراء ومسؤولين بالحكومة الإيرانية، أن الفرقة الجديدة ستعمل على تقديم مساعدات للمواطنين الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكانت تقارير إخبارية محلية كشفت، في وقت سابق، عن تدخل وحدات من الحرس الثوري على خط أزمة كورونا في إيران، من خلال الدفع بوحدات في أبرز المدن التي تشهد انتشار الفيروس، تعمل على رش وتعقيم أشهر الميادين ووسائل المواصلات.

كما أعلن الحرس الثوري عن مد المراكز الصحية بكوادر طبية من وحداته؛ للمساعدة في معالجة المصابين، وذلك في ظل تقارير محلية تتحدث عن وفاة وإصابة العديد من الأطباء والممرضين بالفيروس، بعدما انتقلت العدوى إليهم أثناء علاجهم المرضى.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، وصل لجميع أقاليم البلاد، بعدما كان ينحصر في مدينة قُم والعاصمة طهران، كما باتت إيران بؤرة تفشٍ للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، بعدما سجلت أغلب دول الجوار حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران.