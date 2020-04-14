مسؤول قضائي يكشف تفاصيل تمرد سجون إيرانية بسبب كورونا

كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، عن تفاصيل أحداث التمرد التي شهدتها سجون مدينتي سقز وشيراز مؤخرًا، وأسفرت عن هروب عشرات السجناء، اعتراضا على إجراءات إدارة السجون رغم تفشي كورونا.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي، "لقد كانت حادثة سجن سقز استثناء، حيث تبين أن عددا من مسؤولي السجن تورط في مؤامرة أسفرت عن حالة التمرد التي شهدها سجن سقز بمدينة كردستان وهروب عدد من السجناء"، مشيرا إلى "إلقاء القوات الأمنية على عدد من حراس السجن المتورطين في الحادثة واعتقال عدد كبير من السجناء الهاربين، في حين ما زالت السلطات الأمنية تبحث عن 8 سجناء لا يزالون طلقاء".

ولفت المتحدث باسم القضاء الإيراني إلى أن "عددا من السجناء في شيراز حالوا تقليد ما حدث في سجن سقز بينما سيطرت القوات على الوضع ولم يشهد السجن أمرا خطيرا" وفق ما نقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني.

يذكر أن عددا من السجون في إيران بمدن سقز وشيراز والأهواز وغيرها شهدت مؤخرا حالة من التمرد بين السجناء، حيث فر العشرات من السجناء بسجن سقز، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والسجناء في سجن شيبان في الأهواز ما أسفر عن سقوط وإصابة عدد من السجناء.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن تمرد السجناء في إيران جاء اعتراضا على إجراءات السجون خلال أزمة تفشي فيروس كورونا؛ بعد إصابة ووفاة عدد من السجناء بالفيروس دون الإفراج عن بقية السجناء رغم قرار السلطات القضائية بإطلاق سراح نحو 100 ألف سجين مؤقتا خوفا من تفشي الفيروس داخل السجون.