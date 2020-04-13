الرئيس الإسرائيلي يمنح غانتس ونتنياهو 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي

منح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، فجر الثلاثاء، كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ومنافسة بيني غانتس، 48 ساعة لتشكيل حكومة ائتلاف حكومي بالاتفاق بين الطرفين.

يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الكنيست الإسرائيلي غانتس، فجر الثلاثاء، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع نتنياهو، حيث باءت كل تجاربه بالفشل، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات دائرة بين الخصمين.

وبحسب الدستور الإسرائيلي، فإنه مع انتهاء المدة الممنوحة دستوريا لزعيم تحالف أبيض أزرق، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة، فإنه يحق للرئيس دعوة الكنيست للانعقاد لترشيح شخص آخر لتولي مهمة تشكيل الحكومة، وهو الإجراء المتوقع اتخاذه في حال انتهت مهلة الـ48 ساعة الجديدة.