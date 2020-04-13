نتنياهو يفرض إغلاقا شاملا فى إسرائيل بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، حظر التجول داخل المدن في إسرائيل، ابتداء من مساء غد الثلاثاء وحتى الخميس، لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وقال نتنياهو: "سيتم منع التنقل من يوم الثلاثاء من الساعة 17:00 حتى الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس"، مشددا على "ضرورة البقاء داخل حدود المدن".

وأضاف: "المخابز والسوبر ماركت ستفتح صباح الخميس، وعلى أي حال، سنوجه الشرطة لمنع التجمهر، وسيتم حظر أي حشود في الأماكن العامة".

وجاءت قرارات نتنياهو بعد انتهاء فترة عيد الفصح، كما جاء بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 115 حالة، بعد الإبلاغ عن وفاة إسرائيلي (77 عامًا) مساء الاثنين.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل، إلى 11586 حالة 181 مريضا منهم بحالة الخطر.