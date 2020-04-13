حملة ترامب تجمع أكثر من 212 مليون دولار في الربع الأول من العام

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أعلنت اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي يوم الاثنين أن اللجنة وحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب جمعتا أكثر من 212 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويشير بيان اللجنة بشأن جمع التبرعات إلى أن حملة ترامب ما تزال تمضي قدما في تعزيز رصيدها رغم وجود أزمة صحية بالبلاد عرقلت حياة الأمريكيين بشكل كبير وأدت لإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد. وجمعت حملة ترامب واللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري أكثر من 63 مليون دولار في مارس آذار وهو الشهر الذي تسارعت فيه وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد مما دفع الولايات والسلطات المحلية لمطالبة ملايين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم. وذكرت اللجنة أن