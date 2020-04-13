أكدت أنها "لا تسترضي أحدا".. الصين تنفي اتهامات بالتأثير على مسؤولين ألمان للإشادة بإدارتها لأزمة كورونا

المصدر: ا ف ب

نفت الصين الاتهامات التي وجهت إليها في ألمانيا لجهة محاولتها التأثير في المسؤولين الألمان؛ من أجل أن يعلقوا "إيجابا" على إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها "لا ترغب بخوض حرب إعلامية".

جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أمس الأحد، أنه تمت دعوة كبار المسؤولين وموظفي الوزارات الألمانية "للتحدث بإيجابية عن الإدارة الصينية لفيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أنها تستند لوثيقة سرية لوزارة الخارجية الألمانية، التي رفضت بدورها تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، "تصميم بكين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء"، وقالت في بيان: إن "هدفنا هو حماية حياة وصحة مواطنينا بشكل أفضل والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وليس استرضاء الآخرين".

وتتصدى بكين لتحميلها مسؤولية انتشار الوباء وتركز على مساعدتها للدول الغربية في مكافحته؛ من أجل تقديم الجمهورية الشعبية بوصفها شريكا جديرا بالثقة، بحسب الهيئة الألمانية لحماية الدستور.

وبحسب إحصاءات بكين الرسمية، أصاب فيروس كورونا المستجد 82,160 شخصًا في الصين، وأودى بحياة 3341 شخصا.