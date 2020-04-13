بعد تخلي الحكومة عنهم رغم تفشي "كورونا" .. تظاهرات غاضبة لباعة وسائقين في إيران (فيديو)

نظم باعة وسائقون في إيران وقفات احتجاجية في عدد من المدن، أبرزها العاصمة طهران تعبيرًا عن تردّي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية في ظل تعاظم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووثّقت مقاطع فيديو تداولها نشطاء ومواطنون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقفة احتجاجية لعشرات الباعة أمام مبنى بلدية طهران، حيث أعربوا عن غضبهم مما اعتبروه عدم تقديم السلطات الحكومية أي مساعدات في ظل تردي أوضاعهم المعيشية، نتيجة تفشي كورونا.

وبحسب تقرير لموقع "انتخاب" الإخباري المحلي، أكد الباعة المحتجون اعتراضهم على وضعهم المعيشي الصعب وعدم السماح لهم بمواصلة العمل في ظل قيود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

من جهته علق رئيس مركز الاتصالات في بلدية طهران، غلام حسين محمدي على الوقفة الاحتجاجية للباعة بقوله، إن "مطالب الباعة محقة لكن الرد على مطالب هؤلاء المحتجين ليست بلدية طهران".

وأضاف محمدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "ايرنا"، أن "الباعة المتجولين ضمن المهن الحرة، وهذه المهن تواجه مشكلات في جميع أرجاء البلاد في الظروف الراهنة، وعلى أي حال، فإنّ وزارات الداخلية والعمل والتضامن، هي المسؤولة عنهم".

وأشار محمدي إلى "إعلان مؤسسة المستضعفين المعني بتوزيع 50 مليار ريال على الباعة في ظل أزمة تفشي كورونا"، منوهًا إلى أن "هناك قائمة يتم إعدادها، تضم الباعة العاملين في الأسواق، وفور الانتهاء من إعداد هذه القائمة، سيتم توزيع هذه التسهيلات المالية على الباعة".

وفي سياق متصل، نظم عدد من السائقين في مدينة شيراز، وقفة احتجاجية في ساحة للحافلات، حيث نشر موقع تلفزيون "إيران انترناشونال" مقطع فيديو عن الوقفة الاحتجاجية فيما علّق بقوله، إن "مجموعة من سائقي الحافلات في شيراز أعلنوا ضمن وقفة احتجاجية عن توقفهم عن العمل منذ شهرين، بسبب تفشي كورونا".

گروهی از راننده‌های اتوبوس با تجمع در ترمینال کاراندیش #شیراز اعلام کردند از دو ماه پیش به دلیل شیوع #کرونا بیکار شده‌اند. یکی از راننده‌ها در این تجمع می‌گوید: «اغلب ما مستاجریم و اجاره‌هایمان عقب افتاده. ما روز مزد هستیم و اگر سر کار نرویم حقوق نداریم.» pic.twitter.com/y57Fh7O05Z — ايران اينترنشنال (@IranIntl) April 13, 2020

وقال أحد السائقين في الوقفة الاحتجاجية، إن "أغلبنا مستأجرون، ونعمل بالأجرة اليومية، وإذا لم نذهب للعمل بشكل يومي، فلن يكون معنا رواتب أو أموال".