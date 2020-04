بعد تخلي الحكومة عنهم رغم تفشي "كورونا" .. تظاهرات غاضبة لباعة وسائقين في إيران (فيديو)

View this post on Instagram

امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه، جمعی از دستفروشان در اعتراض به وضعیت بحرانی معیشت خود، در مقابل ساختمان شهرداری تهران دست به تجمع زدند. این افراد می گویند که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور اجازه فروش اجناس خود را نداشته و به همین دلیل خواستار دریافت کمک های مالی از سوی شهرداری هستند. #کروناویروس #کرونا #کرونا_ویروس #ویروس #تعطیلی_فوری #پیشگیری #مردم #امکانات_بهداشتی #مواد_بهداشتی #الکل #ماسک #رایگان #پرداخت_حقوق #کمیته_های_دفاع_مردمی #فعالین #شخصیت_ها #محلات #شهرها #طاعون_جمهوری_اسلامی #دولت_جنایتکار #حکومت_جهل_جنایت #دولت_بی_مسئولیت #خرافه #ابتلاء #coronavirus #corona #virus #corona_virus #korona #krona