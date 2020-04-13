طهران: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال في إيران

قال رئيس لجنة التحقيق في الحوادث التابعة لمنظمة الطيران الإيراني، حسن رضائي الاثنين، إن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال في أيدي منظمة الطيران الوطنية الإيرانية.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس نيوز"، مشيرا إلى تصريحات المسؤولين الكنديين حول وقف تنزيل معلومات الصندوق الأسود: "في الوقت الحالي، انتشار فيروس كورونا مشكلة موجودة في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "إيران دعت ممثلين من ثماني دول للسفر إلى مختبر في أوروبا لبدء عملية قراءة واستخراج المعلومات الموجودة في الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، لكنهم طالبوا بتأجيل ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا".

وتعهد المسؤول الإيراني بأنه "بمجرد أن تصبح شروط قراءة الصندوق الأسود جاهزة، سنبدأ بالعمل بقراءة الصندوق الأسود".

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت الأحد، تعليق عملية إرسال الخبراء وإجراء التحقيقات حول الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وإلغاء الرحلات الدولية.

وأكدت الحكومة الكندية أنها أبلغت إيران بوقف عملية تحليل ودراسة الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين الكنديين، إلى أجل غير مسمى.

وكانت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، اسقطت طائرة ركاب أوكرانية بصاروخين قرب العاصمة طهران بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي، في الثامن من يناير الماضي، بذريعة أنه تم تحديدها على أنها "صاروخ كروز".

وأدى إسقاط الطائرة إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا أغلبهم من المسافرين الإيرانيين وبينهم أجانب من كندا وبريطانيا وأوكرانيا.