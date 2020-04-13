"كورونا" يصيب 155 جنديا إسرائيليا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته، إلى 155 إصابة، فيما يتواجد عدة آلاف بالحجر الصحي.وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه تم الكشف عن إصابة 155جنديًا إسرائيليًا بفيروس كورونا. وأضاف، أن 30 من الجنود، إما تشافوا، أو تم تسريحهم من الخدمة، مشيرًا إلى أن الجنود المصابين بالفيروس، في صفوف الجيش يبلغ حاليًا 125 مصابًا. وتابع، أن إصابات الجنود طفيفة.وأشار إلى إن 3124 من عناصر الجيش الإسرائيلي، يتواجدون قيد الحجر الصحي.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 11235 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 110.