وثيقة إسرائيلية: التوتر سيتصاعد بين الصين وأمريكا بعد انتهاء تفشي كورونا

كشفت وثيقة حكومية إسرائيلية أن الصين ستصبح قوة عظمى وستتصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة بعد انتهاء وباء كورونا نظرا للدور البارز الذي تلعبه بكين حاليا في مساعدة بعض الدول التي تعاني من تفشي هذا الفيروس.

ووفقا للوثيقة التي أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية وتضمنت توقعات لما بعد انحسار انتشار كورونا فإن الوباء سيؤدي إلى حالة مشابهة للركود الاقتصادي العظيم الذي ساد معظم دول العالم عام 1929 واستمر لعدة سنوات، وإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حاد في تجارة الغاز ما سيؤثر بشكل كبير على دخل إسرائيل.

وأشارت صحيفة "اسرائيل اليوم" في تقرير نشرته الاثنين إلى أن أكثر من 20 دبلوماسيا وخبيرا سياسيا واقتصاديا إسرائيليا أعدوا الوثيقة بناء على طلب الحكومة باشراف مدير التخطيط السياسي في الوزارة أورين أنوليك.

وقال أنوليك:"الأمور في العالم تتغير بشكل يومي منذ تفشي فيروس كورونا ولا أحد يعلم ما يخبئ المستقبل فهناك الآن أسئلة أكثر من أجوبة".

وكشفت الوثيقة أن الاقتصاد العالمي قد يتراجع بنسبة 12% ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على الغاز من شأنه أن يشكل "ضربة شديدة لقطاع التصدير الإسرائيلي" في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى زيادة الاعتماد على التصدير في المستقبل.

وقالت الصحيفة: "تتوقع الوثيقة أن تؤدي أزمة كورونا إلى بروز الصين كقوة عظمى عالمية... ورغم أنها هي التي صدّرت الفيروس إلا أنها كانت أول دولة في العالم تتعافى منه ما جلعها تسبق الولايات المتحدة بدرجة كبيرة".

وأضافت: "وبما أن الصين تلعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول التي تعاني من تفشي كورونا في أوروبا ومناطق أخرى متزامنا مع انحسار الدور الأمريكي فإن ذلك سسيهم في تعزيز دور وقوة الصين على الساحة الدولية في المستقبل".

ووفقا للصحيفة فإن الوثيقة حذرت من أن التغيير في "ميزان القوى بين الصين والولايات المتحدة" سيؤدي إلى تصاعد حدة التوتر بين البلدين، وأوصت بأن تواصل إسرائيل مساعيها للحفاظ على العلاقة الخاصة مع واشنطن كأولوية وفي نفس الوقت العمل على استغلال الفرص الاقتصادية والتجارية مع الصين.

وزعمت الوثيقة أن تفشي كورونا سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من عقوبات أمريكية مؤلمة ما قد يدفع نظام طهران على تسريع برامج إنتاج سلاح نووي للحفاظ على نفسه.