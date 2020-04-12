وفاة الحاخام الأكبر الأسبق لليهود بفيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة الليلة الماضية إن أحد كبار حاخامات إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب هذه الجائحة.

وتوفي إلياهو باكشي- دورون الذي عمل كبير حاخامات للسفارديم أو اليهود المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا، في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وقال نتنياهو "من المؤسف أن الحاخام باكشي-دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

وأعلنت إسرائيل 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة حتى يوم الأحد.