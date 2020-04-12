أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية

قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة التركية، بوقت متأخر من ليل الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد رفض استقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو.

وقالت الرئاسة التركية إن "وزير الداخلية قدم طلب الاستقالة والرئيس أردوغان أبلغه بأن قراره ليس في محله"، وكان صويلو قد قدم استقالته مساء الأحد، بعد انتقادات وُجهت لإدارته حول ملف إغلاق المدن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويأتي الرفض الرئاسي للاستقالة، بعد ما أثير من جدل حول تصريحين متناقضين للوزير صويلو تعليقا على حالة الفوضى التي عمت أغلب الولايات التركية عقب فرض حظر التجول، إذا قال في أول تعليق له، إنه اتخذ قرار فرض الحظر بشكل عاجل بناء على توجيهات الرئيس التركي، في إشارة إلى تحميل أردوغان مسؤولية تداعيات هذا القرار.

ولكن صويلو أتبع تصريحه ذلك بتصريح آخر الأحد، أعلن فيه تحمله المسؤولية كاملة عن قرار الحظر وتداعياته، قبل أن يعلن على تويتر تقديم استقالته، وهو ما فسره مراقبون بتغير في المواقف بسبب ضغوطات من مكتب الرئاسة.