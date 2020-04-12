بعد أزمة إغلاق المدن بـ"توجيهات من أردوغان".. وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يستقيل من منصبه

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء يوم الأحد، على "تويتر" استقالته من منصبه.

جاء ذلك بعد انتقادات وُجهت لإدارته حول ملف إغلاق المدن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة الماضية، فرض حظر تجوال كامل مفاجئ لمدة 48 ساعة، على 31 مدينة كبرى، من بداية منتصف ليل الجمعة، وذلك بعد تسارع معدلات تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر حالة ارتباك لدى المواطنين دفعت الغالبية العظمى منهم إلى الشوارع من أجل تأمين احتياجاتهم، خاصة الغذائية.

وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس.

وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة، إن تطبيق العزل جاء في إطار "توجيهات رئيسنا" رجب طيب أردوغان.

لكنه أعلن يوم الأحد في بيان عقب استقالته، أنه يتحمل "المسؤولية كاملة على تطبيق هذا الإجراء".

وأضاف: "يتمثل الأمر في إجراء اتخذ بحسن نية، يهدف إلى إبطاء انتشار الوباء قدر الإمكان خلال نهاية الأسبوع".

وجاء قرار العزل الذي ينتهي منتصف ليل الأحد مع تسارع انتشار الفيروس في تركيا خلال الأيام الأخيرة.

وأصيب حوالي 57 ألف شخص بالفيروس بينما توفي 1200، وفق آخر حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وتولى سليمان صويلو (50 عاما) منصب وزير الداخلية في آب/ أغسطس 2016، عقب شهر من محاولة الانقلاب التي كانت تهدف للإطاحة بأردوغان.

وقاد حملات اعتقال عقب المحاولة، شملت أنصار الانقلاب وطالت أيضا معارضين مساندين للأكراد وصحافيين ناقدين للسلطة.