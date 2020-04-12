رغم حديث الرئيس ديبي عن الانسحاب.. حكومة تشاد: جيشنا سيواصل العمليات الإقليمية ضد المتشددين

قالت حكومة تشاد، اليوم الأحد، إن الجيش التشادي سيواصل المشاركة في العمليات العسكرية الإقليمية، التي تستهدف الجماعات المتشددة، وفي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس إدريس ديبي إن بلاده قد تسحب قواتها، التي تشارك في تلك العمليات.

وتشاد شريك رئيس بقوة متعددة الجنسيات تقاتل في حوض بحيرة تشاد ضد جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة، كما تقاتل ضد جماعة أخرى على مسافة بعيدة شمالًا في منطقة الساحل ضمن قوة تتصدى لمتشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.

وتشاد أيضًا أكبر مشارك في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي والمعروفة باسم مينوسما، حيث إن لها أكثر من 1400 جندي هناك منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال ديبي في كلمة أذيعت، يوم الجمعة الماضي، وجاءت بعد قتال عنيف بين الجيش التشادي وجماعة بوكو حرام:"من اليوم لن يشارك جندي تشادي في عملية عسكرية خارجية".

ومع ذلك قالت وزارة الخارجية التشادية، اليوم الأحد، في بيان، إن تصريحات ديبي "أُسيء تفسيرها، فهي تعني فقط أن الجيش التشادي، لن يقوم بعد اليوم بعمليات أحادية خلف حدود البلاد في حوض بحيرة تشاد".