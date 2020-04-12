زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته الصغرى في منصب بارز

المصدر: ا ف ب

عين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شقيقته الصغرى في هيئة رئيسية لصنع القرار، ما يشير إلى ارتقائها في السلطة.

وأعيد تعيين كيم يو جونغ، التي تعتبر من أقرب مستشاري شقيقها، عضواً بديلاً في المكتب السياسي للجنة المركزية، في تعديل شمل كبار المسؤولين، السبت، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع للبت في التعيين ترأسه كيم جونغ أون.

ويقول محللون إنه يعتقد أن كيم يو جونغ عزلت من منصبها العام الماضي، بعد انهيار قمة ثانية بين شقيقها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي.

وصرح اهن تشان ايل، المنشق عن كوريا الشمالية والباحث في سيول لوكالة فرانس برس، أن "التعيين هو جزء من صعود كيم يو جونغ الأخير في التسلسل الهرمي لكوريا الشمالية".

وعملت كيم يو جونغ مبعوثاً لشقيقها إلى كوريا الجنوبية، أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في عام 2018، ما أدى إلى تقارب دبلوماسي في شبه الجزيرة المقسمة.

وظهرت بشكل متكرر في صور إلى جانب شقيقها في مؤتمرات القمة مع ترامب أو رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

لكنها بدأت فقط في إصدار بيانات ذات أهمية سياسية مباشرة باسمها الشهر الماضي، قال محللون إنها تسلط الضوء على دورها المركزي في الترتيب السياسي لكوريا الشمالية.

وأعقب ذلك، تعيينها نائبا أول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وهو دورها الرئيسي في النظام الكوري الشمالي.