مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تحدد موعد عودة العمل

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قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) ستيفن هان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعتبر الأول من أيار/ مايو، تاريخًا مستهدفًا لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف هان، لبرنامج (ذيس ويك) على محطة (إيه. بي.سي): "نرى النور في نهاية النفق المظلم"، لكنه أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت الذي يمكن فيه رفع القيود بأمان. وحذر أنه من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.