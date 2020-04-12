سياسي إيراني: أزمة كورونا تفسح المجال لأزمات اجتماعية خطيرة

عبر السياسي الإصلاحي والحاكم السابق لمحافظة مازندران شمال إيران، غلام رضا أنصاري، الأحد، عن قلقه من حدوث أزمات اجتماعية وصفها بـ"الخطيرة"، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وعدم قدرة السلطات على السيطرة عليه.

وقال أنصاري في حديث لصحيفة "آرمان" الإصلاحية، اليوم، إن "أزمة كورونا تفسح المجال لأزمات اجتماعية خطيرة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة، فسوف تفسح أزمة كورونا قريباً لأزمات اجتماعية خطيرة، خاصة عندما كنا متورطين في هذه الأزمات في العام الماضي وكان هناك سبب لها".

وأضاف أن "المبلغ المقدم كمساعدات لملايين الإيرانيين المتضررين من كورونا، وقيمته 10 ملايين ريال (75 دولارًا) قليلٌ ولا يلبي احتياجات الناس".

وبين السياسي الإيراني أن "القضية الأخرى التي تسبب عدم ثقة الناس بالحكومة هذه الأيام استمرار الأزمة الاجتماعية وهي التناقض في قرارات وتصريحات المسؤولين، ومن ناحية هناك خطة التباعد الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، هناك خطة مرورية جعلت الناس يستخدمون وسائل النقل العام أكثر، وبهذا الوضع أصبحت كورونا أكثر شيوعًا."

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم الأحد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة وإصابة 1657 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحافية، إن "البلاد سجلت 1657 إصابة جديدة و 117 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية"، مضيفاً أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 4474 والمتوفين إلى 71 ألف و686 حالة والمتعافين 43 ألف و894 حالة".

وأشار جهانبور إلى وجود 3930 من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في المستشفيات في حالة صحية حرجة للغاية.

ويوم الجمعة الماضي، اعتبر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، أن وسائل النقل العام في إيران هي المصدر الرئيس لانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال حريرجي في مقابلة صحافية نشرتها وسائل إعلام رسمية، إن "وسائل النقل العام، تعتبر المصدر الرئيس لانتشار فيروس كورونا في إيران".