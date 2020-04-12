الرئيس الإسرائيلي يرفض تمديد المهلة المحددة لغانتس لتشكيل حكومة جديدة

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني غانتس، منحه مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة، بعد أن تم منحه 4 أسابيع لذلك، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة "أبلغ الرئيس رؤوفين ريفلين، بيني غانتس، أنه لن يكون من الممكن في ظل الظروف الحالية تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، والتي تنتهي منتصف ليل غد الإثنين.

كما أعلن ريفلين أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين حزب الليكود وحزب "أزرق أبيض" لتشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه منتصف الليلة بين الإثنين والثلاثاء، فإنه لن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة كما كان متوقعا، وانما سيحيل المهمة إلى الكنيست.

وكانت مصادر في حزب "أزرق أبيض" قد أفادت بأن الكتلة البرلمانية للحزب ستعقد بعد ظهر اليوم الأحد، اجتماعا عبر وسائل التواصل الإلكترونية، لبحث آخر تطورات مفاوضات الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود.

وأعربت جهات في حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس، عن خشيتها من أن يكون نتنياهو قد قرر التخلي عن فكرة حكومة الوحدة، ولذا فهو غير معني بتجديد المفاوضات في انتظار أن يحين موعد تكليفه من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة.

وكتب عضو الكنيست يوعز هندل المتحالف مع حزب "أزرق ابيض" على صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي مخاطبا أتباعه إن "سلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة مثير للقلق، إن ما يقوم به يثير الشكوك بأنه تنازل عن حكومة الوحدة".