مسؤولون: أردوغان "يستفز" إسرائيل بتأخير تسليمها معدات طبية للوقاية من كورونا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعطى الضوء الأخضر، لإرسال المعدات الطبية من تركيا إلى إسرائيل، بواقع 3 دفعات على متن 3 طائرات نقل إسرائيلية في مطار إنجرليك العسكري، خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كان متوقعا أن تصل يوم الجمعة المنصرم، إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سمحت تركيا ببيع معدات لإسرائيل، بما في ذلك الأقنعة الواقية للوجه، والقفازات المعقمة، والملابس الواقية، لأسباب إنسانية، وفي الوقت نفسه طالبت أنقرة بأن توافق إسرائيل على نقل المساعدة الطبية التركية للسلطة الفلسطينية أيضا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الطلب التركي بإيصال مساعدات للفلسطينيين "استفزاز" من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالوا إن الحديث عن محاولة إسرائيلية لشراء معدات من تركيا، وأن هذه ليست مساعدات إنسانية، ولا علاقة لذلك بمساعدات للفلسطينيين.

وتواجه إسرائيل صعوبات في الحصول على معدات طبية للكشف عن جائحة كورونا، وقصورا كبيرا وعدم جاهزية الجهاز الطبي لمواجهة الفيروس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ووصلت، أمس السبت، إلى إسرائيل 3 شحنات طبية من 3 دول، تشمل 2.4 مليون حبة من دواء الكلوروكين، وهو دواء تجريبي لعلاج وباء كورونا، و 2.5 طن من أدوية التخدير من إيطاليا، وعقار تجريبي لفيروس كورونا، والملايين من معدات الحماية الطبية بما في ذلك الأقنعة الواقية والملابس الطبية من الصين، جلبتها شركة دواء إسرائيلية وبإشراف من رئيس الموساد يوسي كوهين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إرسال شحنة طبية من الهند تحتوي على 5 أطنان من المواد الخام لتصنيع دواء الكلوروكين، وفي يوم الأربعاء الماضي، أحضرت طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية من سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية مواد كيميائية، وأجهزة وشرائح طبية للكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى 30 ألف بدلة واقية للفرق الطبية في إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 109 حالات، و373 إصابة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10878 حالة.



