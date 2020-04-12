إصابة محافظ تبريز الإيرانية بفيروس كورونا‎

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد بإصابة، ايرج شهين باهر، محافظ مدينة تبريز (شمال غرب) بفيروس كورونا المستجد الشهير الآخذ في التفشي في جميع أقاليم البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "ايسنا" المحلية عن إدارة العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية بتبريز "أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس".

وأشارت الوكالة إلى تصريحات لمحافظ تبريز أكد فيها إيجابية إصابته بفيروس كورونا إذ يخضع للحجر المنزلي، لافتة إلى أن المسؤول كان يقوم بجولات متعددة خلال الأيام الماضية لتفقد عمليات تعقيم المدينة.

وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة في إيران بفيروس كورونا شملت مستشارين للمرشد ونوابا لرئيس الجمهورية وإعلاميين ورياضيين وآخرين.