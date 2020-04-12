مسؤول إيراني يحذر من عودة النشاط الاقتصادي وتسببه في موجة كورونا جديدة

حذر رئيس مجلس العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، الأحد، من تداعيات قرار السلطات الأخير القاضي بعودة الأنشطة الاقتصادية، على وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرًا أن هذا القرار سيعزز من تفشي الموجة الثانية للوباء في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ايرنا" عن هاشمي قوله، "سوف يبدأ من الأسبوع المقبل نشاط الفعاليات الاقتصادية، وسوف تزيد هذه الأنشطة من تردد المواطنين على مستوى المدينة، ما سيؤدي إلى الازدحام".

وأضاف هاشمي، وهو نجل الرئيس الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني، أن "هذا الأمر يزيد من دواعي القلق حول الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا لا سيما مع حلول شهر رمضان وضعف مناعة الصائمين، ما سوف يتبعه تداعيات مقلقة".

وأشار رئيس مجلس مدينة طهران إلى أن "إدارة العاصمة تتوقع أن تستفيد قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من التجارب والمتخصصين، لكي تخرج بقرارات متزنة تشمل جوانب الأمور كافة".

يأتي ذلك في ظل تحذيرات من خبراء ومسؤولين بوزارة الصحة الإيرانية، من خطر عودة الأنشطة الاقتصادية وعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي على وتيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، التي سجلت حتى السبت أكثر من 70 ألف إصابة، و4357 وفاة بالفيروس وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.