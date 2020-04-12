مواجهات بين الشرطة البلجيكية و مهاجرين بسبب مقتل شاب مغربي خرق الحجر

عبرت مجموعة من المهاجرين بمقاطعة ”اندرليخت“ في بروكسيل عن غضبهم من مقتل شاب في ال 19 ، بعدما طاردته الشرطة البلجيكية بسبب خرقه للحظر الصحي.

حيث خرج المدعو ”عادل“ ليلة الجمعة إلى الشارع رفقة صديق له كل واحد منهما على متن دراجة ، رغم الحظر الصحي الذي فرضته السلطات البلجيكية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعندما رأيا سيارة الشرطة زادا من سرعتهما ، فقامت السيارة بمطاردتهما كما طلبت مساعدة من سيارة شرطة ثانية حضرت من الاتجاه المعاكس ، وعندما اجتاز عادل شاحنة كانت أمامه اصطدم مباشرة بالسيارة الثانية ولقي حتفه على الساعة التاسعة ليلا حسب، تصريح ل ”ويليميان بايرت“ الناطق باسم النيابة العامة في بروكسيل كما نقله موقع ”7/7“ البلجيكي.

وأضاف المسؤول القضائي أنه ”جاري التحقيق لتحديد الاسباب المظبوطة للحادث ،وارسلت النيابة الى عين النمكان مساء الجمعة ،مختبر الشرطة الفدرالية وطبيبا شرعيا وخبيرا في السيارات“.

الحادثة أشعلت غضب سكان حي الشاب المتوفى الذي يضم عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة ، فدعوا عبر مواقع التواصل للخروج و الاحتجاج على السلطات يوم السبت .

وأقدم البعض منهم على إحراق وتكسير سيارات الشرطة التي حظرت بكثافة إلى الحي ، مما أسفر عن اعتقال 43 شخصا.