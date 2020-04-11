ملك تايلاند ينهي عزلة كورونا في ألمانيا ويعود إلى بلاده

أنهى ملك تايلاند عزلته الذاتية وعاد إلى بلاده لحضور أحد المهرجانات، بعد استئجاره فندقًا ألمانيًا فاخرًا كاملًا له ولحاشيته التي تضم 20 امرأة. حسب ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن الملك البالغ من العمر 67 عامًا غادر فندقه ذو الـ4 نجوم في بافاريا ليلة السبت، حتى يتمكن من حضور مهرجان شاكري في بانكوك الذي يحتفل بذكرى تأسيس الأسرة الملكية، ما يجعله حدثًا لا يمكن تفويته.

ووفقًا لخطة وضعها قصره، غادر الملك ماها فاجيرالونغكورن فندق جراند سونينبيخل في منتصف الليل إلى مطار ميونيخ، حسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.

وتوجه الملك إلى زيوريخ مع الوفد المرافق له والتقى بزوجته سوثيدا (41 عاما) المقيمة في سويسرا، ثم أعادتهم طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية إلى بانكوك، في رحلة استثنائية بعد إيقاف عملياتها الجوية وسط انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى قيام الملك التايلاندي بحجز الفندق بأكمله، بإذن من مجلس المنطقة المحلية الألمانية، وسط أنباء عن حالات غضب متزايدة وسط صفوف الشعب التايلاندي بسبب تلك الأفعال، كما يعتقد أن 119 عضوًا من الوفد الملكي قد أعيدوا إلى تايلاند وسط مخاوف من إصابتهم بمرض كوفيد – 19.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الملك مقاومة متزايدة داخل مملكته، حيث تطالب مجموعات كبيرة ومتزايدة من النشطاء بتنازل الملك عن العرش.

وأثارت تقارير مكان وجود الملك غضب التايلانديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فتحت شعار ”لماذا نحتاج إلى ملك؟ “ دشن نشطاء هذا الهاشتاج الذي نال شهرة كبيرة، على الرغم من القوانين الصارمة التي تجعل إهانة الملك جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

في السياق، سجلت تايلاند 54 حالة جديدة من حالات الفيروس التاجي وحالتي وفاة آخرين السبت، بما ذلك مواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا.

كما لقي تايلاندي يبلغ من العمر 82 عامًا مصرعه، وفقا لما ذكره متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمات الطارئة وكوفيد – 19.

ومن بين الحالات الجديدة خمسة تايلانديين أعيدوا من إندونيسيا وسافروا إلى مقاطعة سولاويسى الجنوبية للمشاركة في تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث.

وتقدر إجمالي إصابات فيروس كورونا في تايلاند بـ2423 حالة و32 وفاة، بينما شُفي 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ بدء تفشي المرض.