صحف عالمية: أزمة طعام في الهند.. والمهاجرون وقود كورونا الجديد

تناولت صحف عالمية صادرة اليوم السبت، ظهور أزمة طعام في الهند، مع تعطل سلاسل التوريد بسبب خوف العمال من مغادرة منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تعتمد صناعة الغذاء في الهند على ملايين العمال الفرديين.

وفي أثر آخر لأزمة كورونا، شهدت كمبوديا استحواذ رئيس الوزراء على سلطات كاسحة تمكنه من فرض مزيد من السيطرة على بلد يسيطر فيه الحزب الحاكم على جميع مقاعد البرلمان بعد حظر المعارضة من الترشح.

أزمة الطعام في الهند

ركزت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، على ظهور أزمة طعام في الهند بعد أسبوعين من أكبر إغلاق في العالم، حيث تعاني سلسلة الإمدادات الغذائية من نقص في أحد أهم عناصر الإنتاج الأساسية، وهي الناس.

يُسمح للصناعات الأساسية، مثل زراعة الغذاء وحصاده وتوصيله، بالعمل أثناء الإغلاق، ولكن الأشخاص الذين ينقلون الأساسيات من المزرعة إلى المتاجر، لم يعودوا للعمل.

تقول المتاجر الهندية إن بعض الأساسيات مثل البيض والزبادي وزيت الطهي باتت شحيحة بشكل متزايد، وهو تطور يقولون إنه قد يشير إلى مشكلات أكبر في المستقبل إذا لم تعد الأمور إلى طبيعتها في الشهر المقبل.

وتعد صناعة المواد الغذائية في الهند الأكثر تجزؤًا في العالم، حيث يبيع مئات الملايين من المزارعين الصغار محاصيلهم من خلال نظام يتضمن ملايين الوسطاء الذين يسلمون المحصول في نهاية المطاف إلى ملايين المتاجر والأكشاك والعربات الصغيرة، وتعتمد هذه العملية على قيام الكثير من الأشخاص بالأشياء يدويًا.

هذا الأمر أدى إلى أزمة، مع خوف الناس من الخروج من منازلهم بسبب كورونا، كما يصعب تحقيق توازن بين جهود مكافحة الفيروس والحفاظ على الاقتصاد. فإذا خرج مئات الملايين من الأشخاص الضروريين لصناعة المواد الغذائية وقاموا بعملهم، فسيكون من الصعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي الضروري لمنع انتشار الفيروس.

رئيس وزراء كمبوديا يستحوذ على سلطات جديدة كاسحة

أشارت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية إلى ما يبدو كأحدث مثال على استغلال الزعماء الأقوياء لأزمة كورونا للحصول على سلطات أكثر، حيث استحوذ رئيس وزراء كمبوديا على سلطات إضافية.

وافق مجلس النواب في كمبوديا على قانون يمنح رئيس الوزراء ”هون سين“ (67 عامًا) سلطات هائلة ”عندما تكون الأمة في خطر“، وقبل إقرار مشروع القانون، قال نشطاء حقوق الإنسان إنه سيعطي رئيس الوزراء، الذي يعتبر من أحد القادة الأطول خدمة في العالم، القدرة على إدارة البلاد عن طريق شركة ”فيات“.

ويأتي ذلك في وقت أقر فيه قادة استبداديون مثل رئيس الوزراء المجري ”فيكتور أوربان“ والرئيس الفلبيني ”رودريغو دوتيرتي“ تشريعًا طارئًا لمكافحة الوباء، يسمح لهم أيضًا بتعزيز قوتهم الشخصية.

تمت المصادقة على القانون من قِبل جميع النواب الـ 115 الموجودين في المجلس، حيث بات مجلس النواب يتكون بالكامل من أعضاء حزب الشعب الكمبودي الحاكم بعد انتخابات 2018، التي لم يُسمح لحزب المعارضة الرئيسي بالترشح فيها.

ما يزال التشريع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الكمبودي ومراجعة دستورية، ولكن من المتوقع أن يجتاز كلا العائقين، وفي حين أن قانون الطوارئ لا يذكر صراحة جائحة الفيروس التاجي، فإنه ينص على أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ أثناء الحرب أو الغزو، أو الطوارئ الصحية العامة، أو وباء، أو التهديد الأمني الخطير.

المهاجرون وقود كورونا الجديد

سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على الأزمة التي يقدمها المهاجرون، حيث لم يكن العمال المهاجرون ضحايا لكوفيد-19 فحسب، بل كانوا حامليه أيضًا، ما خلق عالمًا جديدًا مليئا بالمخاطر للسكان الضعفاء.

انتشر الفيروس التاجي في البداية من خلال المسافرين الدوليين، مثل السياح والمصلين وحضور المؤتمر ونخبة رجال الأعمال، ولكن الآن بعد إغلاق كل المزارات السياحية والدينية تقريبا والمؤتمرات، وجد الفيروس وقودا آخر يساعد على انتشاره.

يسافر ما يقرب من 200 مليون عامل مهاجر عبر الحدود الدولية، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، ويسافر حوالي 760 مليونا آخرين داخل بلدانهم، بما في ذلك أكثر من 40 مليونا في الهند وحدها.

وعادة ما يكون العمال المهاجرون الذين يفتقرون إلى الحقوق الأساسية هم أول من يتأثر بالركود الاقتصادي، والآن، مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، لم يعد العمال المهاجرون ضحايا فحسب، بل حاملين للفيروس أيضًا، حيث ينقلونه إلى القرى غير المجهزة للتعامل مع الأزمة الصحية.

وفي أواخر الشهر الماضي، قالت حكومة ميانمار إنها ستغلق حدودها مع تايلاند لمنع الفيروس من اجتياح البلاد، ومع ذلك، كان للإغلاق المقترح تأثير عكسي، حيث هرع المهاجرون المذعورون إلى منازلهم.

وفي أحد المعابر الحدودية، نزل 30 ألف شخص في يوم واحد، وفقا لمنظمات حقوقية.

وحدث الشيء نفسه في أفغانستان، التي تتشارك حدودا طويلة يسهل اختراقها مع إيران، ومع انهيار الاقتصاد الإيراني عاد حوالي 15000 عامل أفغاني إلى منازلهم يوميًا، ونشروا الفيروس في جميع أنحاء البلاد.