سجلت السلطات الأمريكية، الجمعة، 2100 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية على مستوى العالم وأمريكا منذ تفشي الوباء.
أمريكا تسجل أكثر من 2100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
المصدر: فريق التحرير
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
سجلت السلطات الأمريكية، الجمعة، 2100 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية على مستوى العالم وأمريكا منذ تفشي الوباء.
المصدر: فريق التحرير
سجلت السلطات الأمريكية، الجمعة، 2100 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية على مستوى العالم وأمريكا منذ تفشي الوباء.