 أمريكا تسجل أكثر من 2100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – إرم نيوز‬‎

أمريكا تسجل أكثر من 2100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل أكثر من 2100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المصدر: فريق التحرير

سجلت السلطات الأمريكية، الجمعة، 2100 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية على مستوى العالم وأمريكا منذ تفشي الوباء.

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