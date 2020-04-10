مقرب من خامنئي: كورونا تراجع بسبب المهدي

اعتبر ممثل المرشد في مدينة مشهد شمال شرق إيران أحمد علم الهدى، الجمعة، أن تفشي كورونا في البلاد بدأ في التراجع بفضل المهدي المنتظر، مؤكدا أن الفيروس هو أحد علامات خروج الإمام الثاني عشر للطائفة الشيعية.

وقال علم الهدى في خطبة له نشرها موقعه الرسمي، اليوم: ”انتبهوا إلى حقيقة أن هذه الأحداث (ظهور كورونا) كانت واحدة من علامات ظهور الإمام المهدي“.

وأضاف ممثل المرشد الإيراني: ”أصبح العالم على علم بالحضارة الإسلامية الجديدة خلال كورونا؛ لأن الأنشطة التي قام بها مسلمون طاهرون لمحاربة انتشار كورونا في بعض الدول الإسلامية كانت غير مسبوقة“.

وتابع: ”نتمنى أن يفكر أحباؤنا في المقر الوطني لمحاربة كورونا، مع الاعتقاد الذي لديهم والإيمان والمحبة التي يمتلكونها لأهل البيت، بإعادة فتح مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد ربما مع البروتوكولات الخاصة التي يفكرون فيها“.

وأضاف إمام صلاة الجمعة في مشهد: ”بفضل الإمام المهدي فإن هذا المرض (فيروس كورونا) آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد، وفي محافظة خراسان رضوي وعاصمتها مدينة مشهد يتناقص عدد الوفيات.. الإمام المهدي يهتم بالشيعة وعشاقه ويخلصهم من براثن الضيق في الدنيا والآخرة“.

وشن ممثل خامنئي هجوما على حكومة الرئيس حسن روحاني؛ بسبب تعطيل صلاة الجمعة ومنع إقامة المناسبات الدينية وإغلاق المراقد منذ فبراير الماضي وحتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4232 حالة والإصابات وصلت إلى 68 ألفا و 192، بعد تسجيل 122 حالة وفاة و 1972 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.